Ensaio Geral

Do “Parque Mayer" de António-Pedro Vasconcelos a Pedro Abrunhosa nos Aliados

28 dez, 2018 • Maria João Costa

O Ensaio Geral apresenta esta semana várias sugestões para uma entrada no novo ano com muita cultura. Vamos ao cinema ver “Parque Mayer”, o novo filme de António-Pedro Vasconcelos; abrimos o novo livro de João Morgado, que nos leva a redescobrir “Os Lusíadas e a vida de Camões”; visitamos em Fátima uma exposição sobre os 100 anos da Capelinha das Aparições; e conversamos com Pedro Abrunhosa, que tem novo disco e vai subir ao palco da Avenida dos Aliados, no Porto, para a passagem de ano. Destaque também para as sugestões semanais de Guilherme D’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura.