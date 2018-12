"Os últimos meses marcaram o final do estado de graça de António Costa"

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que a mensagem de Natal de António Costa mostra que o Governo deixou efectivamente o "estado de graça" e que, a sensivelmente um ano das eleições, o executivo terá os portugueses a atribuir-lhe responsabilidades.

"Os últimos meses de greves quebraram a ilusão de que já não havia austeridade e isso até é evidente no tom do discurso do primeiro-ministro", entende Henrique Raposo, para quem o aproximar do próximo ciclo eleitoral marca o início de um momento que os portugueses vão passar a exigir mais ao executivo.



"Estamos a um ano das eleições e já não é possível ao Governo dizer que aquilo que está mal é culpa do anterior Governo. Agora, até às eleições, todos os portugueses vão poder dizer que a culpa é de Costa", diz Raposo, que acredita que o Partido Socialista terá atingido o momento mais alto nas sondagens. "Temos falado muito de como o PS está bem nas sondagens. Já passamos o ponto alto do PS nas sondagens e agora vai ter de descer", acrescenta, lembrando que as últimas sondagens já apontam para uma descida dos socialistas nas intenções de voto.

No entanto, entende que o principal partido da oposição, o PSD, está a facilitar o trabalho a António Costa, acusando mesmo os social-democratas de estarem num "estado patético".

"António Costa poderia estar preocupado se o PSD estivesse com força", diz o comentador da Renascença.

Já o escritor Jacinto Lucas Pires considera que é inegável que o atual Governo melhorar num conjunto de áreas importantes, mas que agora é necessário escolher prioridades e definir uma visão para o futuro do país.

"De facto houve melhorias, mas também melhorar do desastre do Governo anterior era urgente e era óbvio", argumenta Lucas Pires, que agora quer ver o executivo a fazer escolhas estratégicas para o país.

"É preciso um salto. Ter uma visão, de se perceber que sociedade é que se quer para daqui a pouco tempo. E perceber que isso exige investimento a sério e escolhas estratégicas na Saúde, na Educação, e, já agora, na Cultura", defende escritor.