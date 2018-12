Um país de opereta

Ainda imbuído da tolerância do espírito natalício, mas já também do sentido crítico de balanço de fim de ano, hesito na melhor maneira de qualificar a onda de protestos, reivindicações, greves, indignações e ajuntamentos – tudo culminando na marcha dos “coletes amarelos” portugueses da passada sexta-feira – que por aí vai há meses.

É preciso, por humanidade e em alguns casos por solidariedade, respeitar o próximo e as suas causas. A degradação do Estado e dos serviços públicos ao longo deste ano de 2018 foi uma evidência. Há muitos (mais do que antes?) portugueses mal servidos e que vivem de forma indigna: eis outra evidência. Há razões importantes, estruturais, para justas indignações, e não para a pequena indignação politicamente correta, que fomenta discursos de ódio nas redes sociais contra coisas secundaríssimas: mais uma evidência. E, no entanto, todo o ativismo em Portugal é pífio, mirrado, amador – cómico, porque anedótico, quando não irritante, porque hipócrita.

A um ano de eleições, toda a gente quer o seu quinhão, misturando o que faz realmente falta com as coisas mais estapafúrdias. A oposição partidária organizada sumiu-se e o protesto caiu, assim, na rua. Há “coletes amarelos” em França? Façamos o mesmo (mas quem e em nome de quê não se percebe) em Portugal. E o que se viu? Uma campanha alegre e colorida, com mais polícias do que manifestantes, que terão ocupado, por junto, duas rotundas e quatro estradas em todo o país, e que caberiam num ou dois autocarros turísticos. O país ia parar; o governo ia “vê-las”. Afinal parou, mas para se divertir com os “memes” da internet; e o governo não viu nada. E quando vê, é ele que se ri. Porque só pode ser para rir as imagens dos piquetes do PCP ou do Bloco jurando apoio a grevistas contra o governo, esse malvado… que afinal existe porque ambos o sustentam no parlamento. “Segurem-nos, senão fazemos-lhe oposição”, juram comunistas e bloquistas. E depois de umas horas na rua, é tempo de combinar com António Costa a melhor maneira de dividir o rancho entre todos e manter a direita ao largo. “Coletes amarelos” numa sexta-feira, 21 de dezembro? Só se era para descer a Avenida da Liberdade, tornando-a pedonal para facilitar a azáfama das compras nos Campos Elísios lisboetas. Quanto a partir montras, fugindo de canhões de água, nada. Nem uma amostra, para divertimento do povão. Era só um protestozinho, à dimensão da modéstia do país e da pequenez do adversário contra quem se protestava. Note-se que não estou a apelar à violência. O que digo é que aquela opereta foi tão má que só a rir se leva.

Sucede que o que é cómico esconde um lado trágico. Em Paris houve violência, mas inorgânica, e as cedências de Macron nada resolvem. Ali, em Portugal e noutros lados, as sociedades democráticas ocidentais mergulharam numa espécie de fadiga crónica, de desânimo corruptor, oscilando entre gritos de desespero, agendas reivindicativas grupais ou uma cinzenta anemia abstencionista. São dores de crescimento ou o declínio suave de quem já não espera muito e sabe que há poucas (ou más) alternativas a “isto”? Em 1899, numa obra intitulada «O Presente e o Futuro de Portugal», Augusto Fuschini escreveu: “Reina o marasmo na vida coletiva, mergulhando o país num charco de epicurismo, com a dose inerente de egoísmo apático, que é o mais grave sintoma do nosso estado. Ante nós tende a abrir-se um imenso abismo onde poderá desaparecer a autonomia de um povo e, talvez, a liberdade dos cidadãos”. Assim andávamos dantes. Assim andámos, em parte, em 2018. E em 2019, entre bodos eleitorais e a vidinha de cada um, ou entre cativações e protestos, qual será a marcha?