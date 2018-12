Aura Miguel Convida

Duarte Valle de Castro

23 dez, 2018 • Aura Miguel

Em 2007 casou-se com Matilde e é com ela que cumpre o sonho antigo de fazer um projeto de voluntariado missionário. Em 2008 partem para Timor-Leste com a ONG Leigos para o Desenvolvimento e lá ficam a viver durante um ano. Teve dengue, provou carne de cão e dormiu com ratazanas.