Edição da Noite

Drones atacam

22 dez, 2018

Na Edição da Noite desta sexta-feira, 21 de dezembro de 2018: uma entrevista com o presidente da Associação Portuguesa de Pilotos de Linha Aérea, Miguel Silveira, a defender meios tecnológicos para travar os drones junto a aeroportos; a greve dos guardas prisionais que está a impedir o contacto dos capelões com os reclusos; e várias sugestões literárias de Natal no programa Ensaio Geral.