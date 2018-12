“Primeiro a América”?

Há menos de três meses, John Bolton, Conselheiro de Segurança de Trump, afirmou que os dois mil soldados americanos de elite estacionados na Síria não sairiam dali enquanto militares do Irão se mantivessem fora das fronteiras do seu país. Em setembro, o general James Mattis, ministro da Defesa, explicou que vencer o “Estado Islâmico” (EI) não significava repatriar o contingente americano na Síria, dado o risco de esse “Estado” reaparecer. O Pentágono (ministério da Defesa dos EUA) calcula que permaneçam na Síria cerca de 15 mil terroristas do EI. Na semana passada, Brent McGurk, enviado de Trump junto da coligação que combateu o EI, considerou irresponsável uma retirada da Síria do contingente americano.

Muitas outras afirmações deste tipo por parte de colaboradores próximos de Trump poderiam ser citadas. É que praticamente ninguém, na Administração americana, concorda com a repentina decisão de Trump de repatriar da Síria os dois mil soldados americanos, no prazo de um mês.

Também destacados senadores republicanos, como Marco Rubio e Lindsay Graham, criticam a decisão de Trump. O mesmo se diga dos aliados dos EUA, como a França e o Reino Unido, e até Israel.

Quem publicamente logo saudou tal decisão foi Putin, que assim fica com as mãos mais livres para aumentar a influência russa naquela zona. Além do sanguinário ditador sírio, Assad, que vê consagrada a sua vitória, o presidente turco Erdogan também ficou feliz; Erdogan prepara-se para lançar uma ofensiva contra os curdos sírios - os grandes combatentes contra o EI e aliados dos EUA, que assim Trump deixa vergonhosamente cair. E em Bagdad deve ter havido mal contidas manifestações de alegria.

Mas Trump é assim, infelizmente para os EUA e para o mundo. Há quem diga que esta súbita retirada militar da Síria visa encobrir os sarilhos legais em que o presidente americano está cada vez mais envolvido, nomeadamente as ligações com o poder político russo, que o procurador especial Mueller investiga. É esta a lamentável conceção de “America first” (“América primeiro”) de Trump.