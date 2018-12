Alguém terá de ceder

Com o Natal a bater-nos à porta, eis que se aproxima também uma muito interessante jornada do nosso principal campeonato.

Minho e Lisboa cruzam interesses neste domingo, enquanto os portistas vão ficar por casa à espera de um Rio Ave que, certamente, tudo fará para se recompor do enxovalho de quarta-feira, sofrido em Alvalade.

Para trás ficou mais um capítulo da cada vez mais interessante Taça de Portugal deste ano.

As cinco equipas que ocupam lugares de topo na classificação da Liga continuam em prova, juntando-se-lhes Desportivo das Aves e Feirense, e ainda o único sobrevivente do escalão secundário, o histórico Leixões.

Na etapa cumprida, o destaque principal vai para o Sporting pela forma como eliminou na corrida a equipa de Vila do Conde. Mais uma goleada sob a orientação de Keizer, ficando por se saber até onde vai conseguir chegar esta “ousadia” leonina, que já rendeu trinta golos em apenas sete jogos disputados.

Curiosos foram também os jogos do Dragão e de Montalegre, mas de sinal contrário. A mais uma tristonha exibição do Benfica em terras transmontanas correspondeu apenas um magro golo, enquanto os portistas tiveram de dar o seu melhor para evitar serem surpreendidos pelo cada vez mais espectacular Moreirense. E, claro, referência especial também para o triunfo do Vitória de Guimarães perante um eterno rival, o Boavista, conseguido mesmo na toca da pantera.

Pois é esse Vitória de Guimarães que vai fazer o grande teste ao Sporting no domingo, a partir das 20 horas. Duas equipas emblemáticas, ambas a protagonizarem um bom momento, num espectáculo que se deseja de qualidade e sem mácula. Não é fácil avançar uma previsão para este embate, mas sem grande margem para dúvida, pode avançar-se com a ideia de que vai tornar-se num dos grandes tira-teimas do dia.

Sim, por que o outro, tem hora marcada para o estádio da Luz em Lisboa, onde o intermitente Benfica vai ter pela frente uma das melhores equipas desta temporada, o Sporting de Braga.

Veremos quem vai ceder na luta quem sendo travada pela ocupação dos lugares cimeiros da classificação, e por enquanto com a garantia de que poderemos vir a presenciar um dos bons desafios da temporada.

Antes, às 15 horas, o FC Porto abre portas ao Rio Ave.

E, se se mantiver ao nível do que temos visto, é certo e seguro que vai fazer subir ainda mais a tremideira da concorrência mais directa que entrará em campo quando a noite começar a cair neste começo de inverno.

Se tivermos uma jornada isenta de casos, poderemos dizer que se terá tratado de uma boa preparação para o Natal.

BOAS FESTAS E BOM NATAL PARA TODOS.