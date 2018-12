Conselho de Diretores

“Há um padrão assustador de falhas no socorro”

21 dez, 2018

As falhas na resposta à tragédia com um helicóptero do INEM e a polémica sobre a ideia de mudar a composição do Conselho Superior do Ministério Público foram temas em destaque no Conselho de Diretores desta semana, com Graça Franco, Pedro Santos Guerreiro e Henrique Monteiro.