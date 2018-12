Um conflito ultrapassado

Quando o presidente francês Macron anunciou medidas para pacificar a revolta dos “coletes amarelos” calculou-se que o custo orçamental dessas medidas andaria pelos de dez mil milhões de euros. O défice das contas públicas da França passaria, assim, para 3,4% do PIB, que também está a ser negativamente afetado por aquela revolta.

Logo se disse que Macron acabava de dar um excelente argumento ao governo populista italiano no seu conflito com a Comissão Europeia por causa das metas orçamentais. Recorde-se que às críticas da Comissão os governantes italianos responderam que não iriam mudar uma vírgula à sua proposta de Orçamento para 2019.

Mas não só mudaram como não invocaram o caso francês. Talvez porque o comissário Moscovici se apressou a distinguir o problema italiano do francês: a Itália tem uma dívida pública muito superior à dívida pública da França.

Face à inicial atitude intransigente e até arrogante (dá votos…) do governo italiano a Comissão anunciou que iria instaurar um procedimento por défice excessivo a Itália, o qual poderia conduzir a sanções financeiras. Entretanto, os juros da dívida italiana nos mercados subiam.

Surpreendentemente, o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte foi a Bruxelas negociar com Juncker, presidente da Comissão Europeia. Desse encontro saiu a promessa de Conte de baixar o previsto défice orçamental para 2019 de 2,4% do PIB para 2,04%.

Foi um passo importante na ultrapassagem do conflito. Mas não suficiente, afirmou então Moscovici. Na terça-feira, porém, um novo acordo foi atingido entre o governo italiano e a Comissão. O anúncio do acordo veio do próprio governo italiano e imediatamente levou à queda dos juros da dívida de Itália.

Ontem o comissário europeu Dombrovskis confirmou o acordo; o procedimento por défice excessivo a Itália não irá para a frente. O acordo não é o ideal, salientou o comissário, mantendo-se algumas dúvidas de Bruxelas, nomeadamente sobre a reforma das pensões anunciada pelo governo italiano. Mas a Comissão certamente não ignorou o risco de juntar mais uma crise aos problemas atuais da integração europeia.

Este caso é importante para Portugal. É que uma crise do euro, possível e até provável se o conflito entre Roma e Bruxelas se mantivesse, como inicialmente parecia ir acontecer, seria muito perigosa para Portugal, dada a dimensão da nossa dívida pública. Os mercados – dos quais precisaremos durante largos anos para financiar essa dívida – poderiam perder a confiança na capacidade do Estado português para pagar a dívida, impondo-nos juros insustentáveis.