Edição da Noite

Novos pormenores sobre acidente com “heli” do INEM

20 dez, 2018

Na Edição da Noite desta quarta-feira, 19 de dezembro de 2018: as novas informações sobre o que aconteceu no desastre com um helicóptero do INEM, o programa Casa Comum com Fernando Medina e Paulo Rangel, o novo centro de refugiados nos arredores de Lisboa e o Biblioteca de… Katia Guerreiro.