Casa Comum

“PS tem um problema com a segurança pública”

20 dez, 2018

Os erros na resposta ao desastre com um helicóptero do INEM, a polémica ideia de alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público e a convocação de manifestações dos “coletes amarelos” em Portugal foram temas em destaque no Casa Comum desta semana, com Fernando Medina e Paulo Rangel.