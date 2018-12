Costuma viajar para países sem euro? Esqueça os câmbios e taxas

Longe vão os tempos em que para ir a Espanha tinhamos de ter pesetas. O euro veio facilitar muito a vida na Europa, mas o mundo é grande e para ir a muitos sítios ainda é preciso trocar dinheiro. Só que não.

Há um cartão chamado Revolut que permite, por exemplo, carregar com euros, ir a Londres passar o fim-de-semana, e gastar o que está no cartão em libras, sem taxas, nem câmbios.

Se for poupadinho e no fim da viagem continuar com libras no cartão, pode voltar a colocar esse dinheiro - outra vez convertido para euros - na sua conta.



O Revolut nasceu há três anos e conta já com cerca de três milhões de utilizadores. Para ter um cartão Revolut, não tem de ir a nenhum banco. Basta descarregar a aplicação e fazer tudo através do telemóvel.

Nas últimas semanas, o Revolut ganhou uma licença bancária europeia e por isso a empresa espera, em 2019, ter condições para prestar outros serviços, nomeadamente, emprestar dinheiro.