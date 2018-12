Casas por reconstruir após incêndios. "Ajuda está congelada nos absurdos da burocracia"

O escritor e comentador da Renascença Jacinto Lucas Pires critica a lentidão observada no processo de reconstrução das casas afetadas pelos incêndios de outubro de 2017. Pelo segundo ano consecutivo, as vítimas desses incêndios vão passar o Natal fora de casa.

"A ajuda está congelada nos absurdos da burocracia", critica Lucas Pires, acrescentado que esta situação "é inexplicável".

Na mesma linha, Henrique Raposo lembra que há já um ano, quando o programa Carla Rocha - Manhã da Renascença foi feito de Oliveira do Hospital, percebia-se que as pessoas estavam em estado de emergência. "Em estado de emergência, primeiro tratam-se as pessoas, depois dos papéis", diz.

Henrique Raposo alude ainda a "um choque entre as elites metropolitanas e o interior rural que fica esquecido".