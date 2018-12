Isto é Taça

O primeiro grande mérito deve ser atribuído ao histórico Leixões, que, recorda-se, já venceu no passado uma edição da Taça, e que, nesta terça-feira, atirou borda fora uma equipa do primeiro escalão. Batendo o pé ao Tondela, os matosinhenses encostaram a equipa de Pepa à parede, obrigando-a ao prolongamento que viria a abrir espaço ao desempate por grandes penalidades. A Liga de Honra garantiu, assim, a sua continuidade na prova.

No Estádio do Bonfim, defrontaram-se duas equipas que já inscreveram os seus nomes na lista dos vencedores da Taça.

À partida mais forte, o Sporting de Braga só com muita dificuldade conseguiu eliminar um adversário que não lhe deu tréguas e só tombou quando o relógio assinalava 96 minutos de jogo.

Excelente jogo do Vitória de Setúbal que tudo fez para honrar os pergaminhos que tem nesta competição. Só que os bracarenses são, este ano, de outro campeonato.

E, no Estádio do Dragão, tivemos o jogo da noite. Aguardava-se tarefa difícil para os dragões: pela frente iriam ter uma equipa de muita qualidade, já vencedora do Benfica, na Luz, em tempo recente, e, por outro lado, o seu fulgor vem deixando a ideia de que já tem sofrido enorme desgaste nos últimos desafios.

Pois bem. Foram marcados sete golos, o que já de si significa espectáculo, três dos quais assinados por jogadores de Moreira de Cónegos. E a verdade é que só com o apito final de Carlos Xistra foi possível perceber que a vitória havido pendido para o lado dos portistas.

Ivo Vieira pode no entanto sair da cidade Invicta com a certeza de que mantém uma equipa de grande qualidade, capaz de fazer três golos num estádio e a um adversário muito difíceis, o que poucos ousarão alcançar.

E hoje, Benfica e Sporting entram em campo.

Fica a expectativa de se saber se voltaremos a ter Taça nesta quarta-feira.