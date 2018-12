​Referendo, o mal menor

A primeira-ministra Theresa May reagiu com invulgar agressividade ao apelo do antigo primeiro-ministro Tony Blair à realização de um segundo referendo sobre a saída ou a permanência do Reino Unido na UE. T. May considerou as palavras de Blair “um insulto ao cargo que exerceu”; e até o acusou de sabotagem das negociações entre Londres e Bruxelas.



Compreende-se que May esteja com os nervos em franja, depois de tudo o que se tem passado em torno de acordo de divórcio entre o Reino Unido e a UE. Mas a UE já tornou claro como água que não avançará com quaisquer garantias jurídicas para limitar no tempo a pseudo-solução visando manter aberta a fronteira entre a República da Irlanda e o Ulster (Irlanda do Norte). Não é uma solução, é um adiamento – à espera que o futuro acordo sobre a ligação do Reino Unido à UE resolva de vez o problema.

A UE poderá fazer uma declaração política, exprimindo em belas palavras quanto os 27 gostariam de ultrapassar esta questão. Como é óbvio, uma declaração desse tipo não irá converter a maioria dos deputados da Câmara dos Comuns a aprovarem, em janeiro, o acordo de divórcio. Diz a BBC que David Cameron, que lançou o referendo de junho de 2016 convencido de que ganharia o “remain” (ficar na UE), estará a aconselhar May. O que, em parte, pode explicar a intransigência da primeira-ministra contra um novo referendo.

Ora a realidade é que na Câmara dos Comuns não é possível, nesta altura, formar uma maioria para uma qualquer das várias opções a tomar face a um “chumbo” do acordo de divórcio. Se o parlamento britânico não consegue uma resposta, e sabendo-se do desastroso caos que seria para os britânicos uma saída sem acordo, então – dizem os defensores de um novo referendo – há que dar a palavra aos cidadãos.

Decerto que o referendo é uma via democrática que está longe de ser ideal. Muitos votos num referendo pouco têm a ver com a pergunta colocada, antes são determinados por outros motivos (apoiar ou atacar o governo em funções, por exemplo). E que uma certa tradição comunitária de repetir referendos até o resultado ser o desejado não prestigia esta modalidade de democracia direta.

Também julgo que um novo referendo no Reino Unido sobre o Brexit intensificará as divisões no eleitorado britânico. E que, caso desta vez ganhe o “remain”, se manterá por longos anos o sentimento de “traição” em muitos dos que desejam sair da UE. Só que, face às alternativas, um segundo referendo surge como o menor dos males.