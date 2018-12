​Cacharolete de factos e notícias

A jornada última do campeonato da primeira Liga voltou a confirmar a capacidade de resistência dos quatro grandes que se mantêm invictos há várias jornadas fazendo assim aumentar a expectativa acerca do futuro de todos eles na competição.



E, na ronda que se segue, teremos já um Benfica-Braga a fazer aguçar o apetite, pois pode até acontecer que nem um deles perca, o mesmo podendo acontecer ao Porto e ao Sporting.

Ontem, logo pela manhã, tivemos notícia sobre a sorte que espera as três equipas portuguesas ainda presentes nas competições europeias da UEFA. E, pode dizer-se sem arriscar muito que, mesmo antevendo dificuldades para todas elas, é possível falar com algum optimismo em relação aos adversários que lhes couberam em sorte.

No sábado, em Alvalade, pode ter ficado enterrado definitivamente o machado de guerra com mais uma decisão clara dos associados do Sporting em renunciar de uma vez por todas ao regresso a um passado que não deixa saudades. Os associados do clube de Alvalade voltaram a expressar-se de forma clara, sem margem para dúvidas, na vontade de desejar encarar o futuro com serenidade capaz de permitir maior possibilidade de chegar ao sucesso.

A entrevista do seu Presidente, ontem à noite, no canal televisivo do clube foi portadora exactamente dessa mensagem.

Navegando em águas tranquilas, como está a acontecer, a possibilidade de alcançar vitórias fica muito mais próxima da realidade.

E hoje vamos ter o início de mais um ciclo da Taça de Portugal, com o Futebol Clube do Porto a dar o pontapé de saída recebendo no seu estádio a equipa do Moreirense.

Não existem dúvidas acerca do favoritismo dos Dragões, mas convirá a estes não perderem de vista as características da competição, sempre susceptível de causar surpresas, acrescentando a isso o facto de a equipa de Moreira de Cónegos está a conseguir juntar a produção de bons resultados à qualidade do seu jogo.