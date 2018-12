Em 2021, haverá mais telemóveis do que contas bancárias

Final do ano é sinónimo de balanços e projeções para o futuro. O quê? A falar já de resoluções para o final do ano? Não, hoje não.

Hoje falamos de outro futuro, não menos imediato, mas também não muito longínquo.

Falamos de um tempo em que estaremos mais e mais ligados à internet. Mais e mais dependentes da tecnologia, com o que isso tem de positivo e, também, de menos bom.

2021 está a pouco mais de 24 meses de distância. É muito pouco tempo até que passemos a ter mais telemóveis do que contas bancárias, ou do que habitações com água canalizada. Isto para já não falar de linhas de telefone fixo, que é um objeto que tende a desaparecer. Ou, na melhor das hipóteses, a ser peça arrumada nos confins dos nossos sótãos ou nas vitrinas de antiguidades.

Em 2021 haverá no mundo 5.500 milhões de telemóveis, 5.400 milhões de contas bancárias, 5.300 milhões de habitações com água canalizada e cerca de 3 mil milhões de linhas de telefone fixo.

São dados da Cisco, uma empresa norte-americana, líder no segmento das tecnologias de informação.

Números que contam a história de um futuro altamente previsível que revela como o aumento exponencial de utilizadores de telemóveis está - e vai continuar a ser - impulsionado pela expansão no acesso aos dados móveis cada vez mais rápidos. Cada vez mais democráticos.

É um ciclo. Mais acesso gera mais consumo de conteúdos visuais que vão multiplicar por 7 o tráfego de dados móveis até 2021.

Se, em 2016, diziam respeito a apenas 8% do total do tráfego de protocolos de internet, em 2021, o tráfego global de dados móveis vai representar um quinto: 20 por cento do tráfego IP total.

Cerca de 12.000 milhões de dispositivos móveis entre smartphones e tablets conectados para uma população mundial estimada de 7,8 mil milhões de habitantes.

Em 2016, eram 8.000 milhões de dispositivos móveis. E a velocidade média das redes móveis crescerá três vezes mais.

Aliás, as redes 4G vão suportar quase 60% do total de ligações móveis em 2021. Eram 26% em 2016.

E o número total de telefones inteligentes representará metade do total de dispositivos e ligações móveis à escala global. E nessa altura, o 4G será obsoleto. O futuro é 5G.

Em 2021, a quinta geração de redes móveis será responsável por 1,5% do tráfego total de dados móveis. Vai gerar cerca de cinco vezes mais tráfego do que o 4G. E quase 11 vezes mais tráfego do que o 3G, que há 20 anos era a última maravilha da tecnologia.

Já viu? 20 anos. Parece que foi ontem.