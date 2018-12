Tertúlia Bola Branca

“Este Sporting é masoquista”

17 dez, 2018

A sorte das equipas portuguesas no sorteio das competições europeias, a vitória do líder FC Porto nos Açores, o novo Sporting de Marcel Keizer que vai do susto à goleada e a retoma do Benfica foram temas em destaque na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.