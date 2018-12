​Tragédia no INEM. “Presidente tem de voltar a ter momento de força perante o Governo”

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que “está na altura do Presidente da República voltar a ter um momento de força perante o Governo”. Henrique Raposo assume esta posição na sequência do caso da queda de um helicóptero do INEM que resultou na morte de quatro membros da emergência médica.



“Esta descoordenação é inaceitável e o Presidente da República tem de dar um murro na mesa, como quando deu a seguir aos incêndios”, diz.

Já o escritor Jacinto Lucas Pires considera que é necessário “compreendermos rapidamente que aconteceu para que não volte a acontecer”.

“Há versões contraditórias entre entidades que deviam estar coordenadas e isso já é um sinal que alguma coisa não está bem”, acrescenta, considerando ainda que situações como esta, depois de outros incidentes como o de Borba, por exemplo, “traz um sentimento de insegurança geral”.

Esta segunda-feira é dia de luto municipal em Macedo de Cavaleiros, em homenagem às quatro vítimas mortais do incidente do passado sábado. A investigação preliminar indica que o helicóptero terá colidido com uma antena emissora.O Governo ordenou um inquérito urgente.

Em comunicado, o Instituto Nacional de Emergência Médica informa, por outro lado, que o serviço de helitransporte vai retomar a sua actividade normal, esta segunda-feira de manhã, com um novo aparelho.





