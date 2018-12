Quarteto irresistível

Ficou preenchida, ontem à noite, mais uma jornada da Liga NOS que espalhou emoção e bom futebol por diversos estádios deste país.

O Sporting de Braga deu o mote na sexta-feira alcançando mais uma robusta vitória em consequência de outra exibição categórica ainda que o adversário não tenha sido capaz de oferecer resistência qualificada.

No sábado, foi a vez do Futebol Clube do Porto pôr à prova a sua capacidade perante uma equipa de qualidade, tendo acabado por vencer, sim, mas com visível dificuldade.

Ontem, Benfica e Sporting entraram em acção para assinarem trabalhos de diferente qualidade: os encarnados venceram, é certo, mas apenas pela diferença mínima e como corolário da uma actuação descolorida durante a qual repetiu um jogo com pouco brilho, mas que, apesar de tudo lhe valeu o mais importante, isto é, a conquista de três pontos.

Para não se atrasar na corrida, o Sporting Clube de Portugal entrou em Alvalade já conhecedor de tudo quando havia sido protagonizado pelos seus principais adversários.

E foi na casa leonina que se viveram os momentos mais emocionantes da jornada.

Surpreendendo, por ter entrado de rompante no jogo com uma toada ofensiva totalmente inesperada, o Nacional da Madeira chegou com enorme facilidade a uma vantagem de dois golos. E foi mesmo capaz de ser dono e senhor do jogo durante a primeira meia hora.

Só que o “novo” Sporting de Marcel Keizer voltou e tomou conta das operações.

A um golo no primeiro tempo sucederam-se mais quatro golos no segundo, pelo que a máquina do holandês já leva 25 golos marcados em seis desafios.

Foi empolgante e frenética a recuperação do Sporting, ainda que tenham permanecido dúvidas quanto à sua capacidade perante adversários mais difíceis, como será certamente o Vitória de Guimarães, no próximo domingo no estádio do Fundador.

Temos campeonato: quatro pontos separam o quarteto da dianteira, fazendo avolumar as dúvidas sobre o que poderá ser o futuro da competição a curto prazo.