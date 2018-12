Ditadura e Democracia, legados da memória

Como lida um povo com o seu passado recente de natureza autoritária ?

Este é o ponto de partida para esta edição em torno do livro “Ditadura e democracia” da socióloga e cientista política, Filipa Raimundo, editado pela FFMS. É nossa convidada neste programa, é também investigadora do ICS da UL. Convidámos também José António Barreiros, advogado de longa carreira, trabalhou com Salgado Zenha no Governo logo após o 25 de Abril e foi Secretário do Conselho de Ministros liderado por Pinheiro de Azevedo, conheceu a transição democrática por dentro e com um olhar suficientemente distanciado para a comentar.