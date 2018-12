São Bento à Sexta

As greves já não são de esquerda

14 dez, 2018

A ministra da Cultura arrisca-se a tornar presença assídua no São Bento à Sexta. Para perceber porquê é preciso ouvir até ao fim. Antes, Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e Helena Pereira, editora executiva do Público, comentam as greves, os comentários do Presidente Marcelo às greves e a tensão entre os bombeiros e o Ministério da Administração Interna.