Até Fevereiro

O Sporting Clube de Portugal encerrou ontem a participação portuguesa nas competições europeias da Uefa com um saldo que pode considerar-se positivo.

Antes de mais, porque essa caminhada permitiu diminuir o fosso que separava os clubes portugueses dos representantes da Rússia, permitindo assim alimentar a esperança de que vai ser possível recuperar o espaço perdido.

Depois, porque embora com desfechos diferentes, Porto, Sporting e Benfica prosseguem a sua participação, a partir de Fevereiro próximo já em moldes diferentes e com maiores dificuldades à vista.

Aguardemos, por isso, pelos sorteios para então se poder traçar uma perspectiva mais correcta acerca das possibilidades de dragões, leões e águias.

Entretanto voltam à liça as competições nacionais com destaque especial para o campeonato da primeira Liga, cuja jornada treze vai decorrer já neste próximo fim-de-semana.

E para o quarteto da dianteira as dificuldades não exactamente iguais.

O líder Futebol Clube do Porto tem uma saída complicada aos Açores para ali defrontar o Santa Clara. A equipa de São Miguel vem de uma vitória em campo alheio, no do Moreirense, mantém boa pontuação, 17 pontos, e joga com tranquilidade. Mas os portistas estão fortes pelo que o favoritismo está do seu lado.

À outra Região Autónoma, a da Madeira, desloca-se o Benfica onde o espera o Marítimo sob nova orientação e com vontade de recuperar o espaço perdido até aqui. A instabilidade da equipa lisboeta pode jogar a favor dos funchalenses, pelo que se aguarda com curiosidade esta sua próxima prestação.

Ainda com ligação às Ilhas, o Sporting recebe o Nacional. Depois de cinco vitórias consecutivas e de 20 golos marcados, sob uma proveitosa nova orientação, os leões poderão aproveitar a vantagem de jogar de novo no seu estádio, onde há uma semana golearam o Desportivo das Aves.

Finalmente, o Sporting de Braga também joga em casa para ali servir de anfitrião do Feirense.

Tendo até aqui registado na Pedreira cinco vitória e um empate, este frente ao Rio Ave, não deverá ser por agora que os comandados de Abel Ferreira vão ceder.

Enfim, uma jornada a seguir com interesse.