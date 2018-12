May e Macron: dois líderes em modo sobrevivência

Theresa May sobreviveu a uma moção de censura do seu próprio partido. Na opinião de Francisco Assis, o Partido Conservador “percebeu que todas as hipotéticas alternativas são piores” do que atual cenário.

O acordo que a primeira-ministra britânica negociou em Bruxelas “é a solução menos má”, sendo que neste momento não existem soluções boas para o Reino Unido, que se encontra numa “situação muito complicada”, defende o eurodeputado socialista.

João Taborda da Gama tem a mesma opinião e acrescenta que parece ser cada vez mais inevitável “devolver a palavra ao povo” sobre o Brexit.

Esta quinta-feira, o Presidente Emmanuel Macron também enfrenta uma moção de censura, na sequência do protesto dos “coletes amarelos” e ainda no rescaldo de mais um atentado em Estrasburgo.

Não existe, contudo, hipótese de Macron cair hoje, defendem os dois comentadores. Francisco Assis considera que as oposições em França estão fragilizadas, dada o seu extremismo, seja para a direita seja para a esquerda.

João Taborda da Gama lembra que morreu agora “a sexta pessoa ligada aos ‘coletes amarelos’ – mais do que no atentado terrorista” em Estrasburgo e “Macron vai ter de