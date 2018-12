Noite de surpresas

Fechou-se o primeiro ciclo da edição desta época da Liga dos Campeões Europeus e estão por isso desfeitas todas as dúvidas.

Mas a competição não quis despedir-se deste ano de 2018 sem ficar marcada por uma noite de grandes surpresas.

Perderam o Nápoles e o Manchester United, enquanto o Real Madrid sofreu uma derrota humilhante no seu próprio estádio, consentindo três golos sem lhes dar resposta, o que fica como o maior desaire dos merengues na qualidade de anfitriões em todos os muitos anos em que tomaram parte na Champions e na Taça dos Campeões. Como acentua a imprensa do país vizinho, “simplesmente uma vergonha”.

Quanto ao Benfica despediu-se, em casa, como uma vitória escassa, que vale mais pela verba adregada pelos encarnados do que pela exibição produzida frente a uma acessível equipa grega, o AEK que, a exemplo do que fizera a equipa portuguesa no ano passado, não foi capaz de conquistar um ponto sequer nos seis jogos disputados, e terminando com um saldo negativo de onze golos.

Os adeptos do Benfica deixaram o estádio da Luz mais uma vez desiludidos com a actuação da sua equipa, que só a escassos minutos do fim logrou chegar à vantagem com um golo de excelente execução de Grimaldo em lance de bola parada.

Hoje é a Liga Europa que corre os taipais.

E o Sporting vai fechar portas recebendo em Alvalade a equipa ucraniana do Volskla Poltava numa altura em que a qualificação para a fase a eliminar está garantida já há duas semanas.

Momentos para voltar a analisar o “novo” Sporting que, sob a condução de Marcel Kaiser, já vai na sua quarta vitória consecutiva, com 17 golos marcados.