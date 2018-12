Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Casa Comum

Onda de greves

12 dez, 2018

O ataque num mercado de Natal na cidade francesa de Estrasburgo; a moção de censura à primeira-ministra britânica, Theresa May; a onda de greves em Portugal e o braço de ferro entre Liga dos Bombeiros e o Governo foram temas em destaque no Casa Comum desta quarta-feira, com Fernando Medina e Paulo Rangel.