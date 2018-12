E se a ciência lhe desse uma boa razão para trabalhar menos dias por semana?

O Melbourne Institute Worker Paper publicou um relatório que os trabalhadores com mais de 40 anos são mais produtivos se trabalharem três dias ou menos por semana.



Ou seja, em vez das habituais 35 horas semanais, uma pessoa com pelo menos 41 anos deveria trabalhar no máximo 21 horas semanais e ficar com as restantes 96 horas da semana para cuidar dos filhos, ir ao ginásio, viajar e fazer o que lhe apetecer. Tudo boas razões para se sentir motivado para produzir mais.

Afinal, dois dias do fim de semana não chegam para recarregar baterias. Principalmente se tiver filhos pequenos com uma agenda social hiperativa. Por exemplo, um sábado pode ter aula de inglês, ballet, o aniversário do amigo, a patinagem, a equitação, a natação. Toda uma canseira. E ao domingo, dorme-se até tarde, almoça-se tarde e a tarde passa a correr. E chega às seis horas com uma neura insuportável porque, não tarda nada, é segunda-feira e lá voltamos à rotina.



Dito isto, não gosto de diabolizar o primeiro dia útil da semana. Mas é verdade que, a partir de uma certa idade, sabe bem andar a outro ritmo.

Pois bem, os cientistas que chegaram a estas conclusões seguiram 3.000 homens e 3.500 mulheres voluntárias e pediram aos participantes completassem testes cognitivos e analisassem os seus hábitos de trabalho, memória e de raciocínio. Testes tão variados como ler textos da frente para trás, ler palavras em voz alta, combinar números e letras com tempo contado.

Perceberam que o desempenho cognitivo dos participantes melhorava até às 25 horas de trabalho. A partir daí, o rendimento começou a diminuir.

Podemos pôr as coisas em termos engraçados ou, eventualmente, apetecíveis ao ouvido: afinal, quem é que se importa de trabalhar três dias ou menos por semana se tiver mais de 40 anos?

Só que esta é uma questão pertinente numa altura em que muitos países tencionam aumentar a idade de aposentação. O grau de estimulação intelectual pode depender das horas de trabalho. Contudo, longas jornadas de trabalho podem causar fadiga e stress, o que pode prejudicar as funções cognitivas.

É uma questão de bom senso e de equilíbrio. Vamos ter mais pessoas com vida ativa até mais tarde. No caso português, a idade da aposentação sobe para os 66 anos e 5 meses em 2019 e 2020.

Por isso trabalhar 50% da semana ou menos pode, no limite, ser estratégia para manter uma boa capacidade quando já não se vai para novo. A ciência já fez a sua parte. Agora, só falta convencer os patrões e os governos.