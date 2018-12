​Porto junta-se aos VIP

Aconteceu aquilo que sempre pareceu possível, ou seja, o Futebol Clube do Porto fechou com chave de ouro a sua participação na fase de grupos da Liga dos Campeões, fazendo também jus ao título de melhor e mais forte equipa portuguesa da atualidade.



A deslocação à Turquia passava, é certo, por alguns riscos: a jogar no seu estádio, com o apoio de um público extraordinariamente fervoroso e aguerrido, o Galatasaray é sempre um adversário complicado. Desta vez, além disso, ainda que já fora da corrida com os melhores da Europa, restava-lhe ainda tudo fazer para se agarrar à possibilidade de, pelo menos, participar na Liga Europa.

Mas os portistas nunca deram possibilidades ao opositor turco de alimentar o sonho de poder reverter a derrota já sofrida no Dragão. Começaram por se adiantar no marcador e assim se mantiveram até final. Resultado: quinta vitória consecutiva, 16 pontos em 18 possíveis e, deste modo, um forte contributo para a subida do futebol português nas contas da UEFA.

Mesmo socorrendo-se de alguns jogadores nem sempre titulares, Sérgio Conceição soube no entanto preparar um onze com maestria, e conduzi-lo até a um triunfo indiscutível, também com esse lado agradável de proporcionar mais um encaixe que os cofres portistas não desdenham.

Agora, com o crivo a apertar, os dragões chegam à fase mais difícil. E vislumbram-se até já alguns possíveis adversários no horizonte. Mas não cabe agora conjeturar cenários antecipados. O que for, soará, como diz o povo.

Hoje cabe ao Benfica dar também uma resposta positiva, para assim atenuar um pouco os fracassos mais recentes.

Jogar na Luz e ter pela frente um adversário acessível, apenas permite pensar que a vitória das águias é possível. Vamos ver se o confirmam.