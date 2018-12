O comentador da Renascença João Taborda da Gama diz que "ninguém quer dar o golpe de misericórdia no Brexit". Depois de a primeira-ministra britânica ter adiado a votação do acordo sobre o Brexit no Parlamento britânico, Taborda da Gama considera que seria tempo de devolver a voz ao povo "ou através de um segundo referendo ou através de eleições antecipadas".

O professor universitário compara a saída do Reino Unido da União Europeia a uma família que, no meio de uma zanga, decidiu mudar de casa. "Passado um ano, ninguém quer mudar de casa, mas ninguém quer admitir isso e May é a mãe que está a forçar a saída".

Já Francisco Assis considera que estamos perante "uma situação totalmente imprevisível". "Aqueles que apostaram na saída do Reino Unido não sabiam verdadeiramente o que fazer no dia a seguir", diz o eurodeputado socialista, acrescentando que esta "situação pantanosa" ainda se prolongará durante mais algum tempo.

Assis considera ainda que "falta um líder" ao Reino Unido.

A primeira-ministra britânica inicia esta terça-feira uma série de encontros com líderes europeus para tentar renegociar alguns pontos-chave do acordo.







