Edição da Noite

Macron cede à revolta dos "coletes amarelos"

11 dez, 2018

Na Edição da Noite desta segunda-feira, 10 de dezembro de 2018: a decretação de serviços mínimos para a greve dos guardas prisionais, a resposta do Presidente francês aos “coletes amarelos”, o adiamento da votação do acordo do Brexit no Parlamento britânico e o programa Aura Miguel Convida, com Walter Osswald.