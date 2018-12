Tertúlia Bola Branca

Vídeo-árbitro. Herói ou vilão?

11 dez, 2018

O balanço dos erros do vídeo-árbitro no campeonato, as vitórias de FC Porto, Benfica e Sporting e o triunfo do Rivar Plate na final da Taça Libertadores frente ao rival eterno Boca Juniors foram temas em destaque na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.