Ameaças da Liga dos Bombeiros “são gravíssimas e para lá dos limites”

O escritor Jacinto Lucas Pires considera que as ameaças da direção da Liga dos Bombeiros Portugueses “são gravíssimas e para lá dos limites”.



Em causa está o diferendo entre a Liga dos Bombeiros e a Autoridade Nacional de Proteção Civil que culminou com a saída da Liga da estrutura da Proteção Civil. Na prática, com esta decisão a Liga dos Bombeiros pretende que os bombeiros voluntários deixem de comunicar à Proteção as ocorrências que lhes são reportadas. Lucas Pires diz que, com esta postura, a Liga “perdeu totalmente a razão”.

Já Henrique Raposo considera que os “dois lados estão a ter um comportamento pouco aceitável”.

“Esta birra de Marta Soares e da direção da Liga dos Bombeiros é inaceitável, até porque isto causa medo junto das pessoas”, diz o comentador da Renascença.

Raposo considera ainda que esta polémica demonstra que “este Governo não governa”. “Devolve dinheiro às pessoas, mas não governa”, remata.