São Bento à Sexta-feira

Faltas, viagens e greves

08 dez, 2018

Deputados que marcam presença por colegas de bancada. E até votam por eles um Orçamento do Estado. Viagens e subsídios que o Tribunal de Contas considera muito difíceis de controlar. Um seguro de saúde ilegal. Os deputados estiveram em causa esta semana e Ferro Rodrigues, finalmente, quis pôr ordem na casa. Assuntos para o comentário da semana política com Pedro Benevides, editor de política do Observador, e Eunice Lourenço, da Renascença, num programa em que ainda houve tempo para falar de greves, da visita do Presidente chinês e da baba de Marcelo.