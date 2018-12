Lisboa, um laboratório de diversidade religiosa em Portugal

Este Sábado, a partir do novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos "Identidades Religiosas na Área Metropolitana de Lisboa", olhamos para a capital como um "laboratório" da diversidade religiosa no nosso país.

Neste estudo inédito, desenvolvido pelo Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião, com a colaboração do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica, procura-se uma melhor definição dos contornos da paisagem religiosa na região de lisboa, por meio de um efeito de zoom, tendo em conta as dinâmicas sociais que caracterizam a sua geografia e modernidade.

São nossos convidados o coordenador do estudo, Alfredo Teixeira (antropólogo, sociólogo, professor e investigador, Diretor do Instituto de Estudos de Religião e membro da Direção da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, faz parte da Comissão da Liberdade Religiosa), e com o Padre José Maria Brito, diretor do Gabinete de Comunicação dos jesuítas e do Ponto SJ, o Portal dos Jesuítas em Portugal.



As notas de Mário Laginha, autor do genérico do "Da Capa à Contracapa" dão cor às muitas identidades, à diversidade e à convivência religiosa de vários credos e confissões no nosso país.

