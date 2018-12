Prisões sobrelotadas e com condições degradadas. Situação "é preocupante"

O eurodeputado socialista Francisco Assis considera que os problemas recentes em várias prisões do pais, entre as quais o Estabelecimento Prisional de Lisboa, em Custóias e em Santa Cruz do Bispo, revelam a "situação preocupante" em que as prisões se encontram.

"Há sobrelotação das cadeias e de há muitos anos a esta parte tem-se vindo a assistir a uma progressiva degradação das condições em que as mesmas funcionam", diz o comentador da Renascença, no habitual espaço de debate do programa Carla Rocha - Manhã da Renascença.

Na mesma linha, o professor universitário João Taborda da Gama lembra que "as condições da população encarcerada devem preocupar uma civilização e devem preocupar as pessoas de forma especialmente grave". Taborda da Gama considera que o principal objetivo da sociedade para uma pessoas que esteja encarcerada é que "seja recuperada". "A privação de liberdade não é a degradação das condições de vida de uma pessoa", remata.

Os guardas prisionais iniciam esta quinta-feira uma nova greve nacional que se prolonga até 18 dezembro e realizam uma vigília em frente à Presidência da República para exigirem a revisão do estatuto profissional. Nos últimos dias estiveram também em protesto o que impediu visitar, por exemplo, no Estabelecimento Prisional de Lisboa.