Edição da Noite

Novo escândalo Facebook

06 dez, 2018

Na Edição da Noite desta quarta-feira, 5 de dezembro de 2018: o novo programa “3 em Linha” para a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar; o novo escândalo a envolver os dados de utilizadores do Facebook; o programa Casa Comum com o eurodeputado Paulo Rangel; e as escolhas de leitura do músico Rui Charraz, no programa Biblioteca de…