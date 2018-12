Casa Comum

Ascensão da extrema-direita na Andaluzia é uma “grande surpresa”

05 dez, 2018

O movimento dos “coletes amarelos” em França, que levou o Governo a suspender o aumento do preço dos combustíveis; a reforma da zona euro; e a entrada do Vox, de extrema-direita, no parlamento da Andaluzia, foram temas em destaque no Casa Comum desta semana, com Paulo Rangel, eurodeputado do PSD.