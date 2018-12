Tem um alojamento local? Há uma start-up portuguesa que recebe os hóspedes por si

Chama-se The City Concierge e promete ser o braço direito para aqueles que têm uma casa para alojamento local, mas não têm tempo para as exigências da tarefa.

Se subscreverem estes serviços, os proprietários apenas têm de entregar as chaves do alojamento. A empresa The City Concierge trata do resto: garante a limpeza, recebe os hóspedes e assegura que tudo corre bem durante a sua estadia.

A troco de quê? A empresa fica com 25% do valor de cada aluguer.

A empresa já está em Lisboa, Porto, Algarve, Aveiro e nos Açores e também já deu o primeiro passo na internacionalização. Está em Bruxelas e esteve presente na última edição da Web Summit, à procura de novos mercados para onde possa exportar o seu modelo de negócio.