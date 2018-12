Apoio à natalidade requer mudança cultural. “Há um machismo entranhado no nosso ADN”

O comentador da Renascença Henrique Raposo aplaude o pacote de medidas de apoio à natalidade, apresentado esta quarta-feira de manhã pela secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, no programa Carla Rocha – Manhã da Renascença.



No entanto, diz o comentador, é preciso mais do que estas medidas. “É preciso uma mudança cultural nos homens. Há um machismo entranhado no nosso ADN, tão entranhado que as pessoas nem percebem que é machismo”, diz.

Já o escritor Jacinto Lucas Pires identifica “várias boas intenções”, mas “que não estão concretizadas, são vagas”.

“É verdade que as mentalidades não mudam por decreto mas é importante que o Estado dê sinais”, acrescenta.