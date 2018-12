Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Edição da Noite

A China em Portugal

05 dez, 2018

Na Edição da Noite desta terça-feira, 4 de dezembro de 2018: o motim no Estabelecimento Prisional de Lisboa, as instituições sociais estão em crise e reivindicam uma ajuda fiscal, o primeiro dia da visita a Portugal do Presidente chinês e uma reportagem sobre a indústria das pedreiras alentejanas após a tragédia de Borba.