Bispo das Forças Armadas e o mistério de Tancos

04 dez, 2018

Na Edição da Noite desta segunda-feira, 3 de dezembro de 2018: a tomada de posse do bispo das Forças Armadas, D. Rui Valério; uma entrevista com o professor José Pedro Teixeira Fernandes, especialista em geoestratégia, a propósito da visita a Portugal do Presidente chinês; e o programa Aura Miguel Convida, esta semana com o arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho.