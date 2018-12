Tertúlia Bola Branca

Ronaldo sem a Bola de Ouro e o “vulcão Benfica”

03 dez, 2018

A atribuição da Bola de Ouro a Modric, em detrimento de Cristiano Ronaldo; o “sai e fica” de Rui Vitória no Benfica; a vitória no último suspiro do FC Porto no dérbi com o Boavista; e o sorteio para a qualificação para o Euro 2020.