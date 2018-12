Para que servem os orçamentos participativos?

Sabia que apenas 86 municípios portugueses realizam orçamentos participativos e que a maioria das nossas autarquias garantem níveis saudáveis de concorrência em contratos de grande dimensão? E que apenas 42 municípios cumprem na totalidade os requisitos de transparência financeira e de prestação de contas?

Para falar das conclusões do novo estudo “Qualidade da governação local em Portugal”, onde os municípios portugueses são avaliados de acordo com 22 indicadores de desempenho, são convidados do Da Capa à Contracapa António Tavares, um dos coordenadores do estudo, e Filipe Teles, professor na Universidade de Aveiro.

António Tavares é doutorado em Administração Pública pela Florida State University e professor na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. É ainda membro do Centro de Investigação em Ciência Política da mesma universidade e coeditor da “Urban Affairs Review”.

Filipe Teles é professor auxiliar no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território na Universidade de Aveiro: doutorado em Ciências Políticas e membro da Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas. Integra o “Steering Committee do Local Government and Politics Standing Group do European Consortium for Political Research”.

O Da Capa à Contracapa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que pode ouvir aos sábados, às 9h30, ou a qualquer momento em podcast e em rr.pt.