Ensaio Geral

Mia Couto, Hélia Correia e Filipa Leal à conversa em Guadalajara

01 dez, 2018

Os escritores Hélia Correia, Filipa Leal e Mia Couto são os convidados especiais desta semana do Ensaio Geral, gravado na Feira do Livro de Guadalajara, no México, que tem Portugal como convidado de honra. Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC), revela as suas sugestões semanais.