São Bento à Sexta

O irritante Costa e o irritável Rio, com cultura pelo meio

30 nov, 2018

O Governo teve uma semana em cheio: celebrou o terceiro aniversário e viu o seu quarto Orçamento do Estado aprovado. Já no PSD, o clima continua a ser de irritações várias e um vice-presidente até apelou ás tréguas para evitar um “suicídio coletivo”. Sobre tudo isto – mas também sobre a ministra que não lê jornais no estrangeiro e até sobre futebol – conversa a equipa de Política da Renascença, num programa com edição de Celso Paiva.