"Nunca se falou tanto de vacas na Suíça como agora". A frase é de Armin Capaul, o agricultor de 66 anos que decidiu que os cidadãos suíços deviam pronunciar-se em referendo sobre uma questão aparentemente simples, mas seguramente, bizarra.



Devem as vacas ter chifres? Sim ou não? 67% dos suíços decidiram que não.

E Armin Capaul perdeu a sua batalha. Ele que defendia que, em nome da dignidade do gado, o governo deveria subsidiar os agricultores com 168 euros anuais por cada animal com os ditos chifres.

Devido aos animais sofrerem com a falta de espaço, muitos agricultores optam por retirar os chifres.

E se na Suíça não é capaz de defender as vacas da remoção dos chifres, já em Moçambique foi a própria Natureza que defendeu os elefantes.

Os exemplares mais antigos que se passeiam de forma pachorrenta no Parque Nacional da Gorongosa carregam as marcas de 15 anos de guerra civil no país. Muitos perderam as presas para exploração do marfim que alimentava a venda das armas.

A prazo, a caça intensiva de elefantes acabou por desenvolver uma vantagem biológica ou, se preferir, um afunilamento genético. Dados recentes indicam que as fêmeas da geração nascida depois da guerra civil - que terminou em 1992 - nunca chegaram a desenvolver as suas presas.

Mas o efetivo populacional foi reduzido de forma drástica: há várias décadas, existiam na Gorongosa mais de quatro mil elefantes.

Em 15 anos de guerra civil passaram a 200: 51% dos que sobreviveram têm 25 ou mais anos e não têm presas; 32% dos que nasceram depois da guerra também não.

De acordo com a National Geographic, aquilo que se tornou frequente em Moçambique e noutros países africanos, onde o marfim é um negócio clandestino, representa uma ínfima exceção contemplada pela Natureza.

Em condições ditas normais, só 2% a 4% dos elefantes não desenvolvem as suas presas.