Marcelo Rebelo Sousa fala numa crise na comunicação social e diz que tem pensado em soluções, entre as quais uma intervenção do Estado. Passamos por “um período dramático já há muito tempo”, concorda Jacinto Lucas Pires.

“Concordo em absoluto com o alerta e não é só para Portugal – há um problema Ocidental. O chamado populismo é também a crise do jornalismo, mas discordo com a intervenção do Estado, porque o jornalismo, a imprensa livre tem de ser uma emanação da sociedade”, defende por seu lado Henrique Raposo.

Citando Thomas Jefferson, Henrique Raposo diz preferir “viver num país com imprensa livre sem eleições do que num país com eleições e sem imprensa livre. Porque a liberdade está na liberdade de pensar e de escrever”.

Jacinto Lucas Pires não põe a ideia totalmente de parte e levanta até a hipótese de “haver uma solução europeia, que implicaria ligar grande jornalismo a tradução quase em tempo real”.

As discussões do Orçamento do Estado na especialidade tomaram depois conta da conversa, com Jacinto Lucas Pires a lamentar a falta de “sentido de história que se vive na política”.

“Vi muitas coligações táticas de vistas curtas. Vivemos num presente contínuo que é vazio, sem ligação a uma tradição, a uma história da política e também não se projeta no futuro como mudar a sociedade”, afirma.



Henrique Raposo concorda, mas virou a sua indignação para a carga fiscal que os portugueses suportam, nomeadamente nos combustíveis e até na eletricidade.

“É um pouco triste que o Parlamento se refugie em questões técnicas para não debater baixar o IVA para os mais pobres na conta da luz. Há pessoas em Portugal que não têm dinheiro para aquecer as casas”, diz.