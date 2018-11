O desastre de Munique

Aconteceu tudo ao contrário daquilo que se desejava para esta jornada da Liga dos Campeões, ou seja, nem o Benfica conseguiu ganhar na capital da Baviera, tampouco o AEK teve capacidade para atirar ao tapete a equipa holandesa do Ajax.

E, sendo assim, as consequências começam a ficar à vista: por um lado, os encarnados foram atirados para a Liga Europa, onde vão emparceirar com o Sporting, e por outro, provavelmente mais importante, vai subir tom a contestação à volta da permanência de Rui Vitória como treinador principal do Benfica.

O treinador encarnado foi ontem confrontado com essa questão, tão inevitável quanto inadiável, e, em boa verdade, o tema vai tomar assento na praça pública, com especial incidência entre sócios e adeptos do clube lisboeta.

Porém, é conveniente afirmar que Luís Filipe Vieira não vai ser capaz de escapar a este debate.

Se até aqui o líder encarnado foi encontrando algumas escapatórias para fugir ao assunto, o resultado de ontem à noite frente ao Bayern torna a questão prioritária.

É, pois, um momento muito delicado este que está a ser vivido para as bandas da Luz.

Vieira já tentou ressuscitar o regresso de Jorge Jesus, aliás muito mal aceite pelos seus prosélitos numa primeira fase, mas manter Rui Vitória à frente da equipa vai intensificar o descontentamento já visível nas franjas encarnadas. Aguardemos, pois.

Hoje, no estádio do Dragão, a equipa de Sérgio Conceição vai medir forças com os alemães do Schalke 04 em posição de vantagem relativamente ao seu adversário.

Tudo aponta, pois, para uma noite tranquila na Invicta e para a confirmação de que a presença dos dragões na Champions é para continuar.