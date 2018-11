Edição da Noite

Viver com o nanismo

28 nov, 2018

Na Edição da Noite desta terça-feira, 27de novembro de 2018: uma reportagem sobre as dificuldades do dia a dia de três pessoas com nanismo, os habitantes das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto que gastam, em média, mais de uma hora por dia nas deslocações para o trabalho ou compras e um olhar sobre quatro anos de Mecanismo Único de Supervisão na banca.