Tertúlia Bola Branca

Há uma “crise de confiança” no Benfica

26 nov, 2018

A Taça de Portugal, a “crise de confiança” e “intranquilidade” do Benfica que começou no jogo com o Ajax na Holanda, a gestão do plantel do FC Porto, a estreia de Marcel Keizer no banco do Sporting, com a aposta em Wendel e a importância de Bas Dost foram temas em destaque na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.